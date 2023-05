La procuratrice di Henrikh Mkhitaryan Rafaela Pimenta ha ammesso che il suo assistito si trova bene a Milano.

Calciomercato.com ha intervistato Rafaela Pimenta che ha parlato così di Henrikh Mkhitaryan e del suo contratto in scadenza nel 2024. “Finale di Champions? L’ho sentito in questi giorni, alla fine secondo me riuscirà a recuperare e sarà in campo. Rinnovo? Se firmerà dovete chiederlo all’Inter, ma mi auguro di sì”.

Henrikh Mkhitaryan

“Lui in nerazzurro si trova molto bene, gli piace Milano e la vita italiana. Inoltre io penso che in qualsiasi ambiente di lavoro le prestazioni siano la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all’Inter si trova alla grande”.

L’articolo Pimenta: “Mkhitaryan secondo me riuscirà a recuperare per la finale, per il rinnovo chiedete all’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG