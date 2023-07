Inter, nuova sfida al Milan: inserimento nerazzurro per Taremi, obiettivo per l’attacco

Come riportato da La Repubblica, l’Inter starebbe pensando a Mehdi Taremi del Porto, come profilo giusto per rimpiazzare il vuoto lasciato da Romelu Lukaku.

Sull’iraniano è alto l’interesse del Milan, con cui si potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato. 20-25 milioni richiesti dal club portoghese.

L’articolo Inter, nuova sfida al Milan: inserimento nerazzurro per Taremi proviene da Inter News 24.

