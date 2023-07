I nerazzurri devono aumentare di molto la loro prima proposta per convincere i londinesi a cedere l’attaccante belga.

L’Inter è in attesa di perfezionare la cessione di Onana al Manchester United; questa operazione le darebbe denaro fresco da reinvestire per cercare di prelevare Romelu Lukaku dal Chelsea.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Dopodomani inizierà il ritiro dei londinesi ma il belga non dovrebbe presentarsi, oggi ci sarà un nuovo contatto tra i due club: secondo la Gazzetta dello Sport i Blues chiederanno 45 milioni di euro mentre i nerazzurri non vogliono andare oltre i 35. Marotta e Ausilio stanno cercando di capire se possono essere in grado di puntare ad un acquisto immediato, ovvero senza prestito con obbligo di riscatto; il resto dovranno farlo l’avvocato Ledure in termini di mediazione e Lukaku stesso in termini di rinuncia di stipendio.

