L’agente dell’allenatore fresco vincitore dello Scudetto numero 20 della storia nerazzurra è stato nella sede del club stamane.

L’Inter e Simone Inzaghi si avvicinano sempre più al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: come nelle passate stagioni, Beppe Marotta non vuole iniziare la stagione con l’allenatore a scadenza.

Il faccia a faccia

Oggi, lunedì 8 luglio, c’è stato un incontro che ha visto protagonisti i dirigenti nerazzurri e Tullio Tinti, agente di Inzaghi. La negoziazione, avviata con prospettive positive, sembra avviarsi a una conclusione rapida e soddisfacente per entrambe le parti. Nessuno negli ultimi mesi ha mai messo in dubbio il buon esito della trattativa: c’era però da accordarsi su alcuni aspetti come la durata del nuovo vincolo e lo stipendio del tecnico. Quest’ultimo avrebbe inizialmente voluto un contratto fino al 2027.

Prossime mosse

Il rinnovo invece con ogni probabilità sarà fino al 2026: secondo Sky Sport l’incontro è andato bene e si è vicinissimi all’accordo totale. Il sito dell’emittente satellitare non menziona le cifre ma Inzaghi dovrebbe guadagnare 6,5 milioni a stagione. Venerdì 12 luglio nella sede dell’Inter ci sarà la presentazione della nuova stagione calcistica da parte di Marotta e dello stesso Inzaghi e magari potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale del rinnovo. questo si aggiungerebbe a quelli ugualmente importanti di Lautaro Martinez e Barella.

