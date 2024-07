I nerazzurri stanno riflettendo sull’opportunità di acquistare un difensore centrale.

L’Inter probabilmente cercherà di comprare un nuovo braccetto di sinistra per consentire a Carlos Augusto di giocare solo nel suo ruolo naturale di esterno sinistro; così i dirigenti nerazzurri, d’accordo con Simone Inzaghi, hanno deciso di ovviare all’infortunio che terrà Buchanan fuori dai campi almeno fino a novembre 2024.

L’identikit degli obiettivi

L’Inter cerca una soluzione temporanea e soprattutto che impatti il meno possibile sulle casse societarie. Si puntano quindi giovani di prospettiva che possano essere ceduti in prestito; se la ricerca non produrrà risultati apprezzabili si sonderà il mercato degli svincolati, con riferimento alla situazione di Mario Hermoso. In questo scenario, secondo il Corriere dello Sport, emergono i nomi di due giocatori in particolare: Johan Vásquez del Genoa e Lorenzo Pirola della Salernitana.

Mario Hermoso

Il messicano

Vasquez è apprezzato per la duttilità (potrebbe giocare anche in fascia) e per la sua esperienza nel giocare in una difesa a 3. Tuttavia, il Genoa potrebbe non essere incline a cedere uno dei suoi elementi più validi senza la sicurezza di un vantaggio economico significativo, soprattutto dopo avere già perso diversi big; difficile quindi che accetti un prestito con diritto di riscatto.

L’ex Primavera

Lorenzo Pirola, invece, è cresciuto all’interno del vivaio nerazzurro. Il suo ritorno non solo porterebbe freschezza alla rosa ma offrirebbe anche vantaggi in termini di liste UEFA. L’ultima stagione con la Salernitana, culminata con la retrocessione, è stata molto deludente: anche i granata sembrerebbero volerlo cedere solo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto.

