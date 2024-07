Il Milan continua a monitorare la situazione di Romelu Lukaku. Sul belga i rossonero hanno un piano ben preciso di azione.

Zirkzee è ormai sfumato, in modo ufficiale. E’ tempo per il Milan di voltare pagina prendendo spunto dalla parole di Ibra che ha affermato che l’olandese del Bologna “è passato”. Occhio al presente e sguardo al futuro perché il Club di Via Aldo Rossi non è fermo come qualcuno potrebbe pensare ma, segretamente, si muove per rinforzare la rosa di Fonseca come necessita senza però essere catturato dalle logiche affariste del mercato. Non c’è fretta, lo ha ribadito Ibrahimovic in conferenza, pur garantendo un’azione sul mercato mirata e propositiva. Lo svedese ha pronunciato la parola Mister X per l’attacco e oggi la rosea, sulle proprie colonne, ha svelato il piano del Milan di arrivare al belga ex Inter e Roma.

Il Napoli su Lukaku ma…

Il Napoli di Conte vuole Lukaku, è un desiderio del neo tecnico azzurro. Il club di De Laurentiis però non potrà avanzare sul belga fino a quando non venderà Osimhen e, al momento, non sono arrivate offerte sulla scrivania del patron azzurro che pareggino o avvicinino la clausola rescissoria del nigeriano. Questa situazione rallenta senza dubbio il matrimonio sportivo tra i due, come si usa dire, tra moglie e marito potrebbe arrivare il “dito” del Milan, pronto invece a chiudere Lukaku ma alle proprie condizioni economiche.

Romelu Lukaku

Lukaku è il Miste X di Ibra

La rosea – sulle proprie colonne – ha spiegato la strategia del Milan per arrivare a Romelu Lukaku. Viste le difficoltà del Napoli per il belga, il Milan potrebbe giocare sui tempi e aspettare la seconda parte del mercato, quella prossima alla sua chiusura. Qualora infatti il giocatore non si fosse ancora mosso da Londra, il Chelsea potrebbe aprire al prestito o magari anche a una cessione ma a prezzi decisamente ridotti rispetto all’attuale richiesta.

