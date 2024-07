Marotta sembra aver trovato lo sprint giusto per anticipare il Napoli di Conte per Hermoso in uscita a parametro zero dall’Atletico Madrid.

L’Inter mostra un crescente interesse per Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid attualmente senza squadra. Questa mossa evidenzia un intento chiaro dei nerazzurri di rafforzare la propria difesa, mettendo in ombra il Napoli che pure aveva manifestato un certo interesse per il calciatore. Le trattative sono in corso, testimoniando l’intensità con cui l’Inter sta lavorando per assicurarsi le prestazioni di Hermoso.

Intensificano le trattative

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, l’Inter starebbe intensificando i contatti con l’entourage di Mario Hermoso. Le discussioni in corso riguarderebbero dettagli contrattuali come clausole e commissioni, un segnale che sottolinea il serio impegno del club nel voler integrare il giocatore nella propria rosa. Ciò dimostra la strategia dell’Inter di puntare su un rinforzo difensivo di qualità in vista della prossima stagione.

Il ruolo del Napoli nelle trattative

Nei giorni scorsi, il Napoli sembrava essere in prima linea per accogliere Hermoso. Tuttavia, l’evolversi delle trattative sembra ora indicare un calo di interesse da parte dei partenopei, o forse, una maggiore determinazione da parte dell’Inter che, stando alle ultime notizie, sarebbe al momento in vantaggio nel raggiungere un accordo con il giocatore. Questo scenario ribalta le dinamiche del mercato, presentando l’Inter come la destinazione più probabile per Hermoso.

Conclusioni e speculazioni sul futuro

Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali, le intense trattative tra l’Inter e l’entourage di Hermoso suggeriscono una possibile conclusione positiva per i nerazzurri. Aggiungere un giocatore del calibro di Hermoso, con esperienza in una delle migliori difese d’Europa come quella dell’Atletico Madrid, rappresenterebbe un colpo importante per la squadra. Rimangono da vedere gli esiti finali delle trattative, ma l’Inter sembra decisamente intenzionata a fare tutto il necessario per assicurarsi le prestazioni di Hermoso nella prossima stagione.

