Il club nerazzurro questa estate sta dimostrando di avere una particolare attenzione per giovani promettenti in giro per l’Europa.

L’Inter è ad un passo dall’acquisto di Alex Perez: mancano pochi dettagli e veramente in pochi dubitano ormai che l’affare si farà. Tuttosport fa un viaggio nella sua per ora giovanissima carriera.

Gli esordi

Difensore centrale classe 2006 di origini mozambicane, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nella periferia di Madrid, a Barajas, per poi trasferirsi a Vallecas e entrare nella cantera del Rayo Vallecano. Nel luglio 2022 arriva al Betis Siviglia dopo una chiamata inaspettata da parte di Manuel Pellegrini, tecnico di grande esperienza. Questi lo sceglie per il ritiro estivo della prima squadra in Germania. Sebbene non abbia avuto modo di giocare in amichevole, l’esperienza aiuterà Perez a crescere. Successivamente c’è il passaggio al Betis Deportivo, la squadra B del club.

Dario Baccin

Il salto di qualità

La concorrenza in questa squadra è però molto molto agguerrita e il giovane si trova “ad ingolfare” la sua crescita. Questo ha portato Perez a prendere in considerazione altre opzioni per il suo futuro, con l’Inter che si è dimostrata pronta a investire in lui. I nerazzurri se lo sono praticamente assicurato in prestito per circa 500mila euro più bonus: tra un anno ci sarà il diritto di riscatto che se verrà esercitato garantirà una percentuale sulla futura rivendita a favore del Betis. Lo spagnolo ha rinnovato per 1 anno il contratto col Betis Siviglia per poter partire in prestito considerato che il vecchio contratto scadeva nel 2025.

