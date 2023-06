Inter, nuovo membro nello staff di Inzaghi: ex PSG, arriva in nerazzurro Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri

Nuovo membro nello staff dell‘Inter, per quanto riguarda il ruolo di preparatore dei portieri.

Come riportato da Sportitalia, Marotta avrebbe scelto Gianluca Spinelli, ex Psg ed ex Nazionale con Conte e Ventura.

L’articolo Inter, nuovo membro nello staff di Inzaghi: si tratta di un ex PSG proviene da Inter News 24.

