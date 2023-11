Si accende il calciomercato dell’Inter, i nerazzurri pensano ad un nuovo colpo a centrocampo e studiano la trattiva

L’Inter potrebbe avere un nuovo obiettivo di calciomercato a centrocampo, nientemeno che Kephren Thuram. Intervenuto sul suo canale YouTube il noto giornalista Matteo Barzaghi ha spiegato la possibile trattativa dei nerazzurri.

IL COMMENTO – «Kephren Thuram piace, è stato a San Siro ed è ben disposto nei confronti dell’Inter. Centrocampista centrale in grande crescita, punto di forza del Nizza che sta sorprendendo tutti. Alto 1.92 metri come il fratello, ma è più giovane, visto che ha 22 anni. Ha un contratto in scadenza nel 2025, cosa che si può sfruttare per non far lievitare il prezzo. Non credo che il Nizza rischierà di perderlo a zero, dovrà monetizzare. Bisogna sfruttare il legame con il padre e con il fratello per metterli insieme».

