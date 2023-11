Il giornalista Alberto Polverosi analizza le rose delle squadre di Inzaghi e Allegri sottolineando che forse solo nella fase difensiva sono simili.

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport evidenzia le tante diversità esistenti tra Inter e Juventus. “All’Inter lo scudetto, alla Juventus il secondo posto. È la previsione dell’algoritmo. […] Tuttavia esistono pochi dubbi sul fatto che oggi la prima candidata allo scudetto, la più autorevole, sia l’Inter. La seconda, la Juventus”.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

Le differenze

“La distanza netta sul piano tecnico viene ridotta dalla mancanza delle coppe in casa bianconera. Ridotta, non annullata. La differenza è consistente, ballano 10 gol in appena 12 giornate. Lautaro Martinez ne ha fatti 12 da solo, Kean, Chiesa, Vlahovic e Milik tutti insieme sono arrivati a 10. Kean, sulle cui qualità Allegri è convinto tanto da preferirlo a Vlahovic e Milik, sta giocando titolare da 6 partite di fila, totale 0 gol e 0 assist; Lautaro, quando è andato in panchina per l’unica volta in questo campionato, è entrato nel secondo tempo e in 35 minuti ha segnato 4 gol. Altro dato che fa capire ancora meglio la distanza. Nelle ultime 7 reti della Juve solo una porta la firma di un attaccante (Milik nel derby), nelle ultime 5 nemmeno l’ombra di una punta; sul fronte opposto, negli ultimi 8 gol dell’Inter 4 sono di Lautaro e Thuram, 3 di Calhanoglu su calcio di rigore. È una differenza diffusa che trova lo sbilanciamento più evidente in attacco, ma anche in mezzo al campo la qualità dell’Inter appare nettamente superiore a quella della Juventus. L’Inter gioca bene anche perché la palla passa rapida e pulita da Calhanoglu a Mkhitaryan, da Barella a Dumfries; la manovra della Juve ha sempre qualche intoppo, può alzare un po’ il livello quando transita dalle parti di Rabiot, ma il resto ha una dimensione tecnica ridotta. Per questo Allegri non si spinge più in là di una robusta gestione”.

L’articolo Polverosi: “Scudetto all’Inter, lo dice l’algoritmo, i nerazzurri giocano bene mentre la manovra dei bianconeri ha intoppi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG