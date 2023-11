Da Bonolis a Valentino Rossi, passando per Cattelan, Magnini e Ligabue, scopriamo tutti i vip famosi che tifano Inter

I tifosi dell’Inter in Italia (e ancor di più nel mondo, sono decine di milioni). Tra questi figurano una buona dose di personaggi famosi (comunemente noti come Vip). Citarli tutti richiederebbe un’impresa titanica, ma procedendo per aree tematiche è possibile compiere un tentativo. Partendo dal mondo della musica troviamo Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Max Pezzali, Adriano Celentano, Enrico Ruggeri, Francesco Renga Gianluca Grignani, Biagio Antonacci, Elio e le Storie Tese, ma ancora Tananai, Franco Califano, Andrea Bocelli e i rapper Shiva e Rondo da Sosa.

Come non citare poi gli sportivi Alex Schwazer, Valentino Rossi, Filippo Magnini, Francesca Schiavone. Infine, non bastano le punta delle dita di due mani per contare gli attori che ogni domenica fanno il tifo per Lautaro Martinez e i suoi. Tra questi ecco presenti personalità del calibro di Aldo, Giovanni e Giacomo, Alessandro Cattelan, Amadeus, Paolo Bonolis, Francesco Facchinetti, Fabio De Luigi e Nicola Savino. Ma l’elenco potrebbe continuare all’infinito.

