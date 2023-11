I nerazzurri sono molto attivi nel ricercare profili che abbiano il contratto in scadenza a giugno 2024.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Sportitalia ha aggiornato la situazione sui numerosi possibili acquisti a zero dell’Inter. “Il polacco del Napoli ha confermato quanto abbiamo raccontato qualche settimana fa: precedenza al Napoli per una questione di affetto e rispetto, se la fumata fosse grigia tendente al nero, l’Inter si fionderebbe perché il profilo piace moltissimo”.

L’attaccante

L’iraniano del Porto avrà una nuova disperata e forse tardiva proposta di rinnovo, tirerà definitivamente le somme. L’Inter – come anticipato tre settimane fa – vorrebbe fare per giugno e non a gennaio, ma nello stesso tempo confida che Mehdi dia la priorità senza flirtare con altri. Sulla strada dei parametri zero Marotta e Ausilio hanno i fari accesi – molto accesi – da settimane”.

Piotr Zielinski

La priorità

“Tiago Djalo è il nome da considerare a caratteri quasi cubitali. Ausilio lo stima ai massimi livelli, negli ultimi anni ha seguito lui e Chalobah tra i profili giovani di maggiore gradimento. La differenza non è soltanto nell’aspetto anagrafico, Djalo è più giovane di un anno, ma a che e soprattutto nel non trascurabile particolare che ha un contratto in scadenza con il Lille rispetto al suo collega del Chelsea. E quindi entriamo assolutamente in zona Inter: se Djalo confermasse la predisposizione ad accendere il semaforo verde per Milano nerazzurra (serve sempre prudenza), molto presto i tempi potrebbero essere maturi”.

