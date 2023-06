L’Inter mette nel mirino Luka Romero: l’attaccante svincolato dalla Lazio piace ai nerazzurri

L’Inter sfida il Milan anche per Luka Romero, svincolato dalla Lazio:

«L’Inter non ha intenzione di fermarsi sul mercato e ha chiesto informazioni su un altro parametro zero, l’attaccante ex Lazio RomeroIl contatto per l’argentino classe 2004 c’è stato la scorsa settimana, durante il blitz del d.s. Ausilio a Londra: il dirigente nerazzurro ha incontrato Fali Ramadani, agente di Koulibaly e anche del talento che è stato tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale Under 20. I due hanno parlato di Romero che, dopo il mancato rinnovo con il club biancoceleste, è stato sondato da diverse formazioni, tra le quali anche il Milan. Per l’Inter, che con Thuram ha (per ora) sistemato l’attacco dopo il mancato rinnovo di Dzeko, è un’opportunità che sarà valutata nei prossimi giorni. Il fatto che potrebbe arrivare a parametro zero intriga ma adesso il mirino nerazzurro è soprattutto su Big Rom e Frattesi».

L’articolo Inter, nuovo sgarbo al Milan? Contatti per Romero proviene da Inter News 24.

