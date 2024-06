Vicina la fumata bianca per Martinez all’Inter ma manca ancora un tassello. Nuovo summit tra le parti per trovare l’accordo.

Nel corsa per rafforzare il proprio organico, l’Inter è attualmente impegnata in trattative serrate per assicurarsi le prestazioni del portiere del Genoa, Josep Martinez. La negoziazione è entrata in una fase cruciale e le parti coinvolte sembrano avvicinarsi a un accordo che potrebbe concretizzarsi già nell’imminente settimana.

La situazione attuale

L’Inter, uno dei club più titolati e prestigiosi del calcio italiano, sta pianificando un decisivo incontro con il Genoa per definire l’acquisto di Josep Martinez. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di reclutare il portiere spagnolo per rafforzare la propria rosa, offrendo così una soluzione di alto profilo per il ruolo tra i pali. La trattativa, che viene seguita con grande interessamento dagli appassionati di calcio, evidenzia l’importanza che l’Inter attribuisce a questo trasferimento.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

I dettagli dell’operazione

Il costo per il trasferimento di Martinez è stato valutato in 15 milioni di euro. Però, l’Inter è al lavoro per ridurre l’impegno economico diretto, cercando di inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche che possano abbassare la cifra da versare in cash. Le discussioni attuali si concentrano sulla selezione del giusto giocatore o dei giusti giocatori da offrire al Genoa in cambio. Tra i nomi proposti troviamo Oristanio, Satriano, Pio Esposito e Zanotti, tutti giovani talenti che potrebbero interessare ai rossoblù e che rappresentano una significativa promessa per il futuro.

Aspettative e tempistiche

L’entusiasmo è palpabile sia tra i tifosi dell’Inter che tra quelli del Genoa, curiosi di vedere come si evolverà la situazione. La trattativa potrebbe concludersi già questa settimana, dando così al club nerazzurro la possibilità di accogliere Martinez tra le sue fila per la prossima stagione. Le parti sembrano motivatesi a raggiungere un’intesa che soddisfi entrambe le esigenze, con l’Inter desiderosa di integrare la qualità di Martinez nel proprio schema tattico e il Genoa pronto a valutare le opzioni migliori tra i giovani proposti per il futuro.

