I nerazzurri hanno bisogno solamente di un difensore per completare il loro mercato in vista della prossima stagione.

Il recente infortunio di Buchanan ha lasciato un vuoto da riempire nella difesa dell’Inter: i dirigenti nerazzurri comunque non hanno fretta per risolvere la questione.

La nuova politica societaria

L’operato del club milanese sul mercato sta subendo un’importante trasformazione sotto l’influenza della sua nuova proprietà, Oaktree. La strategia adottata è nettamente orientata verso un rinnovamento della rosa attraverso l’integrazione di giovani promesse. Questa scelta strategica si concretizza nella decisione di non perseguire l’acquisto di giocatori oltre i 30 anni, mirando invece a investire su calciatori giovani, con un occhio particolare al loro potenziale di crescita futura e al costo contenuto del loro cartellino.

Jakub Kiwior

Gli obiettivi per la difesa

Marotta e Ausilio sembrerebbero quindi aver abbandonato la pista che porta a Mario Hermoso; negli ultimi giorni è molto chiacchierato il nome di Nathan Zeze, 19enne difensore centrale del Nantes, che però ha pochissima esperienza, circa 15 presenze in Ligue 1. La trattativa potrebbe addirittura contemplare l’inserimento di Filip Stankovic, portiere apprezzato dal club francese. Oltre a Zeze, si fanno strada altre possibile soluzioni che incontrano il favore della dirigenza nerazzurra: Johan Vasquez del Genoa, Jakub Kiwior dell’Arsenal, e il giovane talento della Sampdoria, Giovanni Leoni, il solo Ricardo Rodriguez porta avanti la bandiera degli ultratrentenni. Quello che emerge chiaramente dalla strategia di mercato dell’Inter è la volontà di procedere senza fretta. La direttiva generale sembra essere quella di valutare attentamente ogni possibilità, senza precipitarsi in acquisti non pienamente convincenti.

