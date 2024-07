Maignan potrebbe entrare a breve nel mirino del PSG. Il Milan, in caso di partenza del francese, busserebbe a un top club italiano per il sostituto.

Nel panorama del calciomercato estivo, l’aria di cambiamento soffia forte e potrebbe portare a sorprendenti trasferimenti tra i pali delle maggiori squadre europee. Tra questi, il Milan potrebbe essere protagonista di un importante rivolgimento, dovuto alla possibile partenza del suo portiere Mike Maignan. Questo scenario si collega a una catena di eventi che vedrebbe il PSG alla ricerca di un nuovo estremo difensore. A parlane è stato il Messaggero che, sulle proprie colonne, ha svelato un clamoroso retroscena anticipando il sostituto al francese su cui lavorerebbe il Milan.

Il domino dei portieri

Secondo recenti indiscrezioni, il Manchester City sarebbe fortemente interessato a Gianluigi Donnarumma del PSG per sostituire Ederson, in procinto di trasferirsi nella Saudi Pro League. Questo movimento lascerebbe il PSG in una posizione delicata, a caccia di un degno sostituto per Donnarumma. Il nome di Mike Maignan emerge come principale candidato per riempire il vuoto lasciato dall’italiano, benché la sua valutazione di mercato si aggiri attorno agli 80 milioni di euro.

Mike Maignan

Szczęsny al posto di Maignan?

Il Messaggero, sulle proprie colonne, lancia un’indiscrezione decisamente forte e dal forte eco mediatico. Suppone infatti che nel caso in cui Maignan partisse in direzione Parigi, per prendere il posto di Donnarumma, il Milan si fionderebbe su partente e scontento Szczęsny, in uscita dalla Juventus. Operazione decisamente low cost dato che il cartellino del polacco classe 1990 della Vecchia Signora si aggira attorno ai 5-10 milioni.

