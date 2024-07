L’ex attaccante della Lazio sembra in continuo declino: sono poche le offerte che i nerazzurri registrano per lui.

Joaquin Correa sembra essere giunto a un bivio decisivo nella sua carriera con l’Inter.

L’argentino è rientrato dal prestito tutt’altro che positivo al Marsiglia e non è riuscito ad incidere neanche in queste prime amichevoli del precampionato. Queste sarebbero potute servire per far aumentare l’elenco delle pretendenti che ora resta piuttosto scarno. L’Inter da più di un anno considera conclusa la sua avventura a tinte nerazzurre: per lui non c’è spazio in nessun modo ma anche una cessione a titolo definitivo si sta rivelando piuttosto complessa.

Ipotesi future

Il futuro di Correa sembra sempre più incerto considerando le voci di mercato. Nonostante ci fossero state delle discussioni su un interesse da parte dell’AEK Atene e del River Plate, al momento non si è concretizzato nessun accordo. Questa situazione ha aperto la strada a una possibile strategia già utilizzata dall’Inter, quella della rescissione consensuale del contratto. Questa formula, già applicata nel caso di Alexis Sanchez 2 anni fa, potrebbe diventare l’opzione più vantaggiosa per entrambe le parti; ovviamente andrebbe negoziato il tutto con l’entourage del Tucu. Nel caso in cui Correa non riesca a trovare una nuova squadra disposta ad acquistarlo, l’Inter potrebbe optare per liberarlo dal suo contratto, offrendogli una buonuscita; questo gli faciliterebbe la ricerca di nuove opportunità altrove.

