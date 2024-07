Fofana ha scelto il Milan e vuole solo i rossoneri nel suo futuro ma occorre superare un grosso problema. I dettagli della trattativa.

Il Milan accelera sul mercato, sempre più convintamente verso i propri obiettivi. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, la squadra mercato rossonera intende mettere altra benzina nel motore della rosa di Fonseca. Per quanto riguarda il rinforzo per la linea mediana del campo, tutti gli indizi conducono a Fofana del Monaco. Il centrocampista della Nazionale francese è la prima scelta della squadra mercato rossonera che, nelle ultime ore, ha rotto gli indugi e iniziato ad affondare il colpo per regalarlo a Fonseca. Alessandro Schiavone, firma del ‘The Sun’, ha svelato nuovi importanti retroscena in merito alla trattativa tra Milan e Monaco per Fofana.

Fofana vuole il Milan

Alessandro Schiavone, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato la volontà di Youssouf Fofana è più chiara che mai: vuole solo il Milan. Ha poi aggiunto che le recenti voci inerenti a possibili intromissioni di squadre della Premier per il francese del Monaco non hanno riscontro reale. Il Milan, al momento, resta quindi la squadra più vicina al giocatore e che ha mostrato l’interesse maggiore per ingaggiarlo, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Distanza tra domanda e offerta

Il vero problema della trattativa tra Milan e il Monaco è legato alla differente valutazione del giocatore. Appurata la volontà di Fofana che si è promesso ai rossoneri, l’offerta del Club di Via Aldo Rossi è ritenuta ancora troppo bassa. Schiavone sottolinea infatti che la discrepanza è importante, sulla base di 10-12 milioni. Il Milan dal canto suo spinge facendo leva sul contratto a breve scadenza del giocatore ( giugno 2025, ndr ) e il Monaco, invece, cerca di monetizzare quanto più possibile. Non è da escludere che nei prossimi giorni si possa trovare una quadra risolutiva.

