Il Milan vede allontanarsi sempre più la possibilità di ingaggiare Fofana. Ibra e Furlani valutano alternative, ecco le più interessanti.

Il Milan, dopo Morata, contava di chiudere in fretta per Fofana potendo contare sull’accordo già sottoscritto verbalmente con il giocatore. Così non è stato e, anzi, ad oggi sembra più un colpo sfumato piuttosto che uno realizzabile. Motivo per il quale – scrive Tuttosport – il Milan si starebbe muovendo verso altre direzioni, così da non farsi trovare impreparato. Tre profili in particolare rubano l’attenzione della squadra mercato rossonera, il quotidiano sportivo di Torino ha fatto il punto sulle trattative.

Ríos ed Amrabat: i profili che piacciono

Il Milan non intende farsi prendere in contropiede e, alla prime avvisaglie negative nella trattativa per Fofana, ha subito deciso di ispezionare il mercato in cerca di nuove possibilità. Tra queste spicca senza dubbio il profilo di Richard Ríos, centrocampista roccioso e di qualità del Palmeiras. Il classe 2000 ha una clausola da 60 milioni ma il club brasiliano può liberarlo per meno: 30 milioni. Altro profilo molto interessante è il pupillo di Ibra: Amrabat. Il marocchino ha costi più accessibili, soprattutto dopo l’ultimo anno in prestito al Manchester United dove non ha affatto brillato. Rientrato alla Fiorentina, Amrabat potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni.

Adrien Rabiot

Rabio è alternativo a Samardzic

Nelle ultime ore è riemerso in orbita Milan Adrien Rabiot. Il francese si è svincolato dalla Juventus ed è in cerca di una nuova squadra e, al momento nessuno pare abbia fatto il passo decisivo per ingaggiarlo. Il Milan ci prova, piace a Moncada, e tenta di chiudere l’affare a parametro zero. Il suo arrivo però non sarebbe vincolato all’esito della trattativa per Fofana, bensì a quella per Samardzic in quanto il Milan lo vede come possibile mezzala.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG