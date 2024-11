Molti ricorderanno come in estate i nerazzurri stessero valutando gli acquisti di Mario Hermoso e Rodriguez a costo zero prima che la società fermasse tutto. Negli ultimi tempi, il calciomercato si è fatto sempre più esigente e selettivo, specialmente per squadre come l’Inter. La società gestita da Oaktree, infatti, guarda al futuro cercando di rinnovare e rinfrescare la propria rosa con talenti giovani ed economicamente sostenibili. La situazione L’Inter è sempre alla ricerca di nuove stelle per mantenere alto il livello competitivo della squadra e se è possibile ringiovanire l’età media della squadra. Attualmente, l’attacco nerazzurro vede protagonisti Lautaro Martinez e Marcus Thuram su tutti, ma in rosa sono presenti anche Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa che finora non hanno soddisfatto appieno le aspettative. Prospetti futuri e limiti economici Per il futuro, i nerazzurri mirano a un progetto di rinnovamento che potrebbe vedere l’uscita di scena degli ultimi […]

Leggi l’articolo completo Inter: Oaktree può bocciare un altro colpo a zero, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG