L’Inter per l’attacco mette gli occhi di nuovo su Scamacca, ecco come stanno le cose in caso di cessioni offensive.

Cambia la situazione in attacco dove l’Inter, deve decidere cosa fare con Lukaku che non è più ritenuto fondamentale nel progetto. Non si parla di una questione tattica, ma semplicemente fisica. Ma non è solo lui in discussione, c’è Lautaro Martinez in grave appannamento in quest’ultimo lungo periodo. Correa non convince più nemmeno il suo primo estimatore, il tecnico Simone Inzaghi.

Se Dzeko deve ancora rinnovare, se si troverà l’accordo. Serve necessariamente una nuova bocca da fuoco davanti, non un giocatore con un ingaggio spropositato ma un giovane già con esperienza. Questo risponde al nome di Scamacca che potrebbe prendere il posto di Lukaku a fine stagione per il mancato riscatto dal prestito.

