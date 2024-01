La Juve imbastisce un gran colpo di calciomercato che potrebbe mettere pressione all’Inter in ottica scudetto: i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, la Juve si sfrega le mani in ottica scudetto, accogliendo un nuovo giocatore che potrebbe mettere nei guai l’Inter.

Si tratta di Carlos Alcaraz, prossimo a diventare un nuovo giocatore bianconero, andando a colmare la lacuna nel centrocampo della squadra.

L’accordo è in fase avanzata, con l’agente del giocatore che si è recato nel Regno Unito per chiudere rapidamente la trattativa. La base dell’affare prevede un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Le visite mediche potrebbero già svolgersi oggi, anche direttamente in Inghilterra.

L’articolo Inter, occhio al calciomercato Juve: colpo da 35 milioni per lo scudetto proviene da Inter News 24.

