Alcuni membri del fondo californiano oggi prendono contatto col mondo del club nerazzurro.

Vecchio e nuovo si sono incontrati oggi nella sede dell’Inter a Milano a Via Liberazione: alcuni rappresentanti di Oaktree si sono presentati a Antonello, Marotta ed Ausilio, lo riporta la Gazzetta dello Sport che aggiunge anche che oggi pomeriggio ci sarà anche un faccia a faccia con Inzaghi.

Prossime mosse

La chiacchierata col tecnico di oggi difficilmente verterà sul futuro: sarebbe in programma fra qualche giorno il confronto coi dirigenti sul rinnovo e sul mercato. Il 4 giugno invece ci sarà l’Assemblea dei Soci che sancirà la nascita del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Steven Zhang

Idee chiare

Il fondo, nuovo proprietario del club, non stravolgerà nulla e cercherà anzi di proseguire sulla strada già tracciata dalla dirigenza e dalla vecchia proprietà. Squadra che vince non si cambia: si cercherà quindi di inseguire le vittorie di trofei inseguendo però la strada della sostenibilità. Gli obiettivi saranno quindi riconfermarsi in Italia e cercare di fare più strada possibile in Champions League e nel Mondiale per Club.

Il progetto

La rosea parla di progetto triennale anche se si può pensare di raggiungere il pareggio di bilancio anche prima (si pensa che a giugno il passivo possa essere tra i 40 ed i 50 milioni). Non ci saranno cessioni illustri e se è possibile si cercherà di abbassare l’età media che vede l’Inter avere quella più alta della Serie A. Oaktree poi con calma cercherà di portare avanti il discorso stadio che adesso comprende due ipotesi: Rozzano e restaurazione di San Siro.

