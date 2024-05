Il difensore dell’Inter Yann Aurelio Bisseck ha ammesso di voler in futuro diventare un titolare.

Yann Aurel Bisseck ha parlato della sua carriera tra passato e futuro ai microfoni di Geissblog. “Il Colonia mi ha cresciuto, ma per il resto ho fatto la maggior parte del lavoro da solo. Naturalmente vorrei ringraziarli per il tempo e la formazione perché sono stato sotto contratto lì per quasi dodici anni. Il tempo ovviamente mi ha plasmato, sono ancora un grande tifoso del club e probabilmente rimarrà sempre così. Ma non c’è niente di più“.

Yann Bisseck

Sul futuro

“Futuro in Bundesliga Credo che ci siano già state alcune richieste. Non so quali club esattamente perché dico sempre molto esplicitamente al mio agente di lasciarmi in pace se non fosse nulla di concreto. Ma l’interesse da parte della Bundesliga è stato molto, anche lo scorso inverno. Posso immaginare di giocare in Bundesliga un giorno. Ma se devo essere onesto, per quanto mi sia spostato negli ultimi anni, avere un po’ di continuità sarebbe fantastico. Ovviamente devo arrivare a giocare. Ma il mio desiderio sarebbe quello di stabilirmi in Italia per almeno due anni e poi vedremo di stagione in stagione cosa succederà dopo”.

La stagione del tedesco

Arrivato per 7 milioni di euro come un semisconosciuto, Bisseck si è ambientato abbastanza rapidamente riuscendo a mettere insieme 2 goal e 2 assist in 21 presenze in tutte le competizioni; probabilmente la stessa Inter non si aspettava di trovare un giocatore già pronto per essere molto utile nelle rotazioni.

