L’allenatore del Porto Sergio Conceicao ha ammesso che l’iraniano ha un atteggiamento un po’ strano negli allenamenti.

Il Porto ha battuto lo Sporting CP il 26 maggio nella finale di Coppa di Portogallo grazie al goal proprio di Taremi: l’iraniano che presto firmerà a zero con l’Inter ha segnato nei tempi supplementari la rete del definitivo 2-1 dal dischetto. Sergio Conceicao ne ha parlato in conferenza stampa: “Gli auguro la più grande felicità del mondo, per lui e per la sua famiglia. Taremi mi ha davvero innervosito in questi quattro anni, soprattutto in allenamento. Ha un modo di lavorare che è molto suo. È molto professionale, ma a volte è un po’ rilassato. Mi ha indispettito molto, ha preso molte cose sul serio. Ma sono riuscito a tirare fuori il meglio da Taremi, anche in una situazione non facile”.

Sergio Conceicao

La situazione

“Quando ho saputo della sua partenza per l’Italia, il giudizio dei tifosi non era dei migliori. Gli ho sempre creduto. Non è il contratto che fa l’allenatore o il giocatore, ma l’atteggiamento che hanno. Se lavorasse fino all’ultimo giorno, come altri che se ne sono andati nella stessa situazione, giocherebbe fino all’ultimo giorno. C’è chi ha un contratto a lungo termine e magari partirà anche a fine stagione. Finché non finiva la stagione e lo avevamo sotto contratto, dovevamo sfruttare la qualità di Taremi“. Conceicao ha schierato abbastanza spesso Taremi anche dopo che era chiaro il suo passaggio all’Inter.

