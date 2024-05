L’attaccante argentino ha chiuso la stagione in prestito in Francia senza contribuire a neanche una rete; previsto ora il suo ritorno a Milano.

L’Inter si sta assestando dopo il cambio di proprietà appena avvenuto: come vi diciamo da tempo, sul calciomercato non dovrebbe cambiare quasi nulla. I paletti sono chiari, la dirigenza dovrà chiudere la sessione estiva in leggero attivo; ciò vuol dire che se si vogliono effettuare grandi colpi dovrà esserci giocoforza una grande cessione.

Marko Arnautovic

La situazione in attacco

Non se lo augurano i tifosi e questa volta non se lo augurano neanche Inzaghi ed i dirigenti: a prescindere da tutto però andrà trovata una destinazione ad uno tra Arnautovic e Correa. In attacco ci sono anche i titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram oltre al nuovo acquisto Taremi; questi sono gli ultimi giorni da nerazzurro per Alexis Sanchez.

Difficile collocazione

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro del Tucu e dell’ex Bologna sostenendo che sarà molto difficile separarvisi senza fare minusvalenze. Il secondo ha 35 anni, aspetto che lo rende veramente poco appetibile mentre l’argentino guadagna tanto anche se ha 6 anni in meno. La rosea sostiene che qualche squadra si sta facendo viva per l’ex Lazio: si tratta di River Plate ed Estudiantes; quest’ultima è la squadra con cui è sbocciato. Molto difficile che queste accettino di pagargli l’ingaggio attuale di 3 milioni a stagione. Si era vociferato anche di uno scambio con Hateboer dell’Atalanta ma questi rumours non trovano conferme.

