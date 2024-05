Ha destato scalpore la presenza dell’agente del brasiliano a Casa Milan: i rossoneri intendono comprare anche un terzino destro.

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla scelta del nuovo allenatore del Milan. “La strada porta a Fonseca. Il Milan sta già programmando il lavoro anche futuro con il portoghese che, a meno di clamorosissime sorprese, sarà l’allenatore del Milan. Ci sarà un contratto triennale che lo attende, una scelta che ha fatto la società nelle ultime settimane. E’ una scelta che andrà a ricalcare e dal punto di vista diciamo umano, e dal punto di vista tecnico e tattico il 4-2-3-1 o 4-3-3 di Stefano Pioli e chiaramente si attende l’ufficialità. Quando potrà arrivare l’ufficialità? Inevitabilmente potrà arrivare o nei prossimi giorni o al massimo la prossima settimana. Non ha nulla a che vedere chiaramente il rientro della squadra, del Milan, ma è un discorso solo di tempistiche perché siamo alla fase degli accordi finali, contrattualistica. Ripetiamo, a meno di clamorose sorprese, che non ci saranno, si andrà proprio con Fonseca nuovo allenatore, condottiero del Milan”.

Paulo Fonseca

L’obiettivo sulla destra

L’inviato ha poi parlato anche di una possibile trattativa di mercato per il terzino del Tottenham. “Continuano i contatti tra il Milan e alcuni agenti, in maniera particolare con Stefano Castagna, agente di Emerson Royal. Ieri era a Casa Milan, ha incontrato i dirigenti rossoneri. Si proverà a comprare un terzino destro, è stato un incontro non conoscitivo perchè le parti si conoscevano già ma il Milan inizia pian piano a muovere i primi passi anche sul mercato, non solo per il discorso allenatore. E’ un giocatore brasiliano, extracomunitario del Tottenham, ha giocato 24 partite quest’anno, 11 da titolare realizzando un gol contro il Brentford alla prima giornata. Da due stagioni in Inghilterra, prima era al Betis e al Barcellona. Ha 25 anni, è un terzino di spinta classe ’99, un’alternativa che il Milan vorrebbe crearsi. La trattativa non è in via di definizione, ma abbiamo la sensazione che il Milan a destra qualcuno lo possa comprare”.

