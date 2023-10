I nerazzurri faticano a trovare goal dalle seconde linee, soprattutto se il campo si restringe al reparto offensivo.

Si discute tantissimo del turnover delle big italiane che giocano le coppe europee e l’Inter non fa eccezione. I nerazzurri hanno regalato un tempo al Sassuolo e 2 goal al Bologna: le fatiche dovute agli impegni ravvicinati hanno sicuramente inciso in questo. Se si restringe il discorso all’attacco il problema diventa ancora più critico: Simone Inzaghi adotta un modulo a 2 punte e ora per via dell’infortunio di Arnautovic ne ha solo 3 a disposizione. Risultato: impossibile far rifiatare adeguatamente i titolari Thuram e Lautaro Martinez.

Marko Arnautovic

L’eccezione

Tuttosport fa notare che l’Inter è l’unica big della Serie A che non ha ancora trovato goal dai centravanti “di riserva”. Passi per Marko Arnautovic che, come detto, ha l’attenuante dell’infortunio, Alexis Sanchez non ha ancora prodotto reti. Il suo apporto non è deludente ma sicuramente gli viene chiesto di più. Il Napoli ha già trovato il goal con Simeone e Raspadori, il Milan con Okafor e la Lazio con Castellanos.

Seconde scelte

L’Inter si è trovata di fronte ad una rivoluzione quasi totale dell’attacco la scorsa estate: sono andati via 3 dei 4 attaccanti in rosa nella passata stagione. Il quotidiano ritiene che forse né Sanchez né Arnautovic fossero i primi obiettivi del club anche se va detto che dirigenza e allenatore sono stati compatti nel volerli acquistare perché le loro caratteristiche sono diverse da quelle degli altri giocatori. Si spera che a lungo andare portino un sufficiente bottino di reti.

L’articolo Inter: oltre la Thu-La il nulla proviene da Notizie Inter.

