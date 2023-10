I dirigenti nerazzurri sperano di non dover intervenire nel prossimo inverno ma nel frattempo studiano soluzioni per non farsi trovare impreparati.

La coperta dell’Inter in attacco è corta, è stato detto e ridetto sin da agosto e sarà il tormentone delle prossime settimane, almeno fino a quando non rientrerà Marko Arnautovic dall’infortunio muscolare che ha subìto. L’austriaco dovrebbe tornare a novembre ed i nerazzurri in questa fase hanno deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati. Difficilmente la cosa cambierà a gennaio anche se è presto per fare previsioni; l’età di Alexis Sanchez e dello stesso ex Bologna comunque non fanno dormire sonni tranquilli sul fronte problemi fisici.

Mehdi Taremi

L’obiettivo

Marotta e Ausilio restano vigili alla ricerca di occasioni sperando sempre di non dover intervenire. Secondo la Gazzetta dello Sport c’è stare attenti su Mehdi Taremi, attaccante del Porto che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Il Milan ha provato seriamente ad acquistarlo alla fine della scorsa estate senza riuscirvi ma ora il prezzo potrebbe calare drasticamente, soprattutto se i lusitani non passassero il girone. I rossoneri avevano l’accordo per 15 milioni più bonus coi Dragoni ma le richieste dell’entourage del calciatore hanno fatto saltare l’affare.

Possibile occasione

Piace molto ai dirigenti Armando Broja del Chelsea sebbene proprio oggi il direttore sportivo Piero Ausilio abbia negato ogni possibilità che venga all’Inter. L’albanese però potrebbe essere ceduto in prestito ed i rapporti coi londinesi sono ottimi.

