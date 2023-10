L’ex calciatore Massimo Oddo si è espresso a proposito della lotta scudetto e delle squadre meglio attrezzate a vincerlo

Al Salone d’Onore del Coni a Roma, Massimo Oddo si concentra sulla lotta scudetto e su quali squadre potrebbero conseguire il titolo a fine stagione. Menzione a Inter e Milan.

LE PAROLE- «Testa a testa Milan-Inter per lo scudetto? No, ci sono anche altre squadre. In campionato può succedere di tutto, ci può anche essere anche il ritorno del Napoli che adesso ha qualche difficoltà, siamo agli inizi. Inter e Milan, senza dubbio, comunque sono due delle squadre che si giocheranno il titolo fino in fondo».

L’articolo Scudetto, Oddo: «Testa a testa tra Milan e Inter? No, dico che…» proviene da Inter News 24.

