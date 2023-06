André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato in vista della finalissima di Champions League di domani contro il Manchester City

LE PAROLE – «Loro sono probabilmente la miglior squadra del mondo, ma dovranno dimostrarlo domani. Personalmente sono calmo, perché non dovrei essere tranquillo? Non ho pressione addosso. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci saremo. Ho timore solo di Dio, ma non lo vedo in campo».

