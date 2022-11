Andrè Onana esulta dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta di Gasperini: le parole alla tv ufficiale nerazzurra

Parla il portiere dell’Inter Onana:

“È il modo migliore per chiudere l’anno prima della sosta, è molto importante per noi questa vittoria. Sapevamo le difficoltà di questa partita. Sono felice per la squadra, abbiamo combattuto, mostrato carattere, determinazione, sono molto orgoglioso”

