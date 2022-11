Il talento della Sampdoria Sabiri ha commentato la convocazione per i Mondiali in Qatar. Le parole in una intervista concessa a Le360ºSport

Sabiri ha commentato così la convocazione ai Mondiali in Qatar con il Marocco.

«L’anno scorso avevo ricevuto una chiamata dalla Federcalcio tedesca che ho rifiutato. Mi aspettavo un gesto dal Marocco, quando ho saputo della convocazione sono stato felice. Sapevo che sarebbe stata un’opportunità per me. Ho lavorato bene alla Sampdoria, soprattutto negli ultimi mesi. Sono convinto che il Marocco abbia bisogno di tutti i suoi migliori giocatori e sono fiducioso per la nostra partecipazione ai Mondiali.

