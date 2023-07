Le immagini della partenza di André Onana, portiere dell’Inter, dall’aeroporto di Caselle in direzione Manchester

André Onana è partito in questi minuti dall’aeroporto di Caselle di Torino. Il portiere dell’Inter atterrerà in serata a Manchester per firmare con lo United.

