Edwin va der Sar lascia la terapia intensiva: le sue parole su twitter per ringraziare per l’affetto ricevuto dai tifosi

Arrivano buone notizie per Edwin va der Sar: l’ex portiere di Ajax, Juve e Manchester United lascia la terapia intensiva dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito alcune settimane fa. Il portiere su Twitter ha voluto ringraziare tutti i tifosi che gli sono stati vicini. Di seguito le sue parole.

Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per i numerosi messaggi di supporto. Sono felice di condividere che non sono più nell’unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo per il mio recupero!

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG