La parte calda del tifo nerazzurro prende posizione contro l’attaccante belga dopo le notizie degli ultimi giorni.

Tramite una Storia su Instagram la curva nord si è rivolta con toni duri a Romelu Lukaku. “Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché ciò rientra nella sua indole. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il suo periodo no”.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

“Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degno del miglior Bruto. Hai baciato con lo stemma che per noi vale più della nostra vita, ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini e tu non lo sei. Addio infame“.

L’articolo La curva nord attacca Lukaku: “Ti abbiamo sempre difeso e ci hai pugnalato come Bruto, non sei un uomo, addio infame” proviene da Notizie Inter.

