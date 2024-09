Il centrocampista nerazzurro è uscito malconcio dal Derby ma è solo l’ultimo di una lista già lunga per essere solo a fine settembre! In un mondo dello sport dove l’agonismo e la competizione raggiungono picchi sempre più elevati, gli infortuni giocano un ruolo cruciale, potendo influenzare non solo l’esito di incontri singoli ma intere stagioni. L’Inter si trova ad affrontare questa realtà in maniera preoccupante, con il centrocampista Nicolo Barella costretto a una pausa forzata a causa di uno stiramento al retto femorale della coscia destra. Questo evento sottolinea un trend inquietante di infortuni che hanno colpito la squadra, mettendo in luce come la gestione fisica dei giocatori sia diventata un aspetto determinante nel calcio moderno. La maledizione degli infortuni Nella lista degli infortunati dell’Inter, Barella rappresenta solo l’ultimo nome di una serie preoccupante. Prima di lui, nomi come Taremi, Zielinski, Arnautovic (per due volte), De Vrij, Lautaro e, in […]

