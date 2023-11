I dirigenti nerazzurri puntano a mantenere in rosa gran parte dei giocatori presenti attualmente; vanno avanti le trattative per diversi prolungamenti.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano a SOS Fanta dà gli ultimi aggiornamenti sui rinnovi di Lautaro Martinez, Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan. “La trattativa per il rinnovo di Lautaro è diventata tema centrale da settimane. Con il Toro i colloqui proseguono, serve pazienza e equilibrio ma di certo l’intenzione di tutti porta nella stessa direzione così come per Dimarco“.

Sull’olandese

“L’Inter continua a discutere con gli agenti di Denzel Dumfries dopo l’incontro andato in scena un mese fa: non c’è ancora un accordo totale ma il dialogo prosegue, non c’è fretta vista la scadenza non imminente ma il club vuole premiare l’olandese con un piccolo ritocco allo stipendio e un contratto più lungo. Lavori in corso, a fuoco lento”.

Lautaro Martinez

Sull’armeno

“Avanza più veloce invece l’operazione rinnovo per Henrikh Mkhitaryan, ancora eccellente finora quest’anno dopo un grande impatto nella sua prima stagione nerazzurra. Inzaghi adora l’armeno, apprezzatissimo anche dai compagni in spogliatoio per professionalità e atteggiamenti. L’Inter ha preparato la sua offerta: due opzioni di nuovo accordo, valido fino al 30 giugno 2025 ma anche con la possibilità di un’opzione di rinnovo ulteriore, quindi diventando biennale. Palla a Mkhitaryan che prende il suo tempo ma è innamorato del mondo Inter, vede ancora il suo futuro a Milano. In questo caso l’urgenza è superiore vista la scadenza nel prossimo giugno, ma l’ottimismo è lo stesso tra tutte le parti coinvolte. Questione di tempo“.

