Inter, pagellone 2023: Lautaro, trascinatore nerazzurro e protagonista di un anno indimenticabile con la maglia del club

Se si dovesse dare un voto al 2023 di Lautaro Martinez con l’Inter, non basterebbero i numeri per definire l’apporto dato dal Toro alla causa nerazzurra.

37 reti nell’anno solare, fascia da capitano, leader in campo e fuori dal campo. Ormai l’argentino è diventato sinonimo e volto della società in tutti i suoi singoli aspetti. Un 2023 da 9 per lui, ad un passo dalla perfezione.

L’articolo Inter, pagellone 2023: Lautaro, il trascinatore nerazzurro proviene da Inter News 24.

