I nerazzurri sono vicini al traguardo per quel che riguarda l’acquisto del difensore argentino ma l’accordo ancora non è stato raggiunto.

La prossima destinazione del giovane talento argentino Tomás Palacios, difensore classe 2003, sembra essere l’Italia, con l’Inter pronta ad accoglierlo tra le sue fila. La trattativa, però, si presenta complessa, coinvolgendo non solo il club milanese e l’Independiente Rivadavia.

Un affare a tre Fronti

La particolarità di questa operazione di mercato risiede nel coinvolgimento diretto di tre società calcistiche: l’Inter, l’Independiente Rivadavia e il Talleres. Quest’ultimo, altro club di rilievo nel panorama calcistico argentino, detiene una parte dei diritti economici del giocatore, elemento che aggiunge un ulteriore livello di complessità alla trattativa.

L’ammissione

Il presidente del Talleres, Andres Fassi, a la Mesa del Futbol ha confermato l’esistenza di colloqui per la cessione di Palacios in Italia, senza tralasciare la possibilità di un’opzione tedesca, facendo intuire che anche club della Bundesliga potrebbero essere interessati al talento del giovane difensore.

Come stanno le cose

In realtà in Italia l’allarme pare non risuonare: la trattativa sta andando a gonfie vele e l’Inter potrebbe accogliere il difensore la settimana prossima a Milano. I dirigenti nerazzurri dopo lunghe riflessioni hanno scelto lui come vice-Bastoni; il posto si era reso vacante a inizio estate per colpa dell’infortunio di Tajon Buchanan. Il canadese star ai box almeno fino ad ottobre costringendo Carlos Augusto a venire impiegato solo come esterno sinistro a tutta fascia. L’Inter per Palacios offre 6 milioni più bonus.

