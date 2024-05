Tancredi Palmeri ha risposto, con un lungo editoriale, alle polemiche scatenatesi dopo Sassuolo-Inter e la sconfitta nerazzurra.

La partita tra Sassuolo e Inter ha lasciato un velo polemico piuttosto importante, considerando che i nei campioni d’Italia hanno perso solo due partite, entrambe contro la squadra emiliana. Il giornalista Tancredi Palmeri ha stilato un editoriale sulle colonne de ‘L’Interista’ lanciando un’accusa piuttosto forte contro Milan e Juventus.

La difesa all’Inter

“Dunque la vulgata è che l’Inter intenzionalmente non abbia voluto vincere contro il Sassuolo, anzi abbia proprio perso apposta perché Marotta e Carnevali sono sodali da tanto tempo, fanno affari assieme e Marotta ha interesse che il Sassuolo non retroceda. È solo l’ultima follia di una stagione di follie in cui mentre l’Inter stracciava sul campo ogni avversario. Nel frattempo una polemica a settimana rischiava di amareggiare la seconda stella dell’Inter. E pure così l’Inter veleggia a +18 a 3 giornate dalla fine. Inutile dire che per la maggior parte questa accusa provenga dai fondamentalisti milanisti e juventini che a scadenza periodica (cioè ogni 48 ore) hanno da avvelenare i pozzi”.

Alessandro Bastoni scudetto 2024

L’attacco a Milan e Juventus

“Ma seguiamo per un attimo la loro logica aberrante. E’ così? E allora stanno praticamente ammettendo che Milan e Juventus si vendevano le partite. Togliamo ovviamente gli anni di Calciopoli, dove invece ci sono le sentenze che certificavano il sistema per fare pentire gli arbitri di fischiare in maniera sbagliata. Il punto invece è un altro: vedere cosa è successo quando una squadra ha vinto con ampio anticipo lo scudetto, e dopo aver festeggiato in modo ubriacante (non in senso metaforico), e si è trovata a fronteggiare squadre tra la vita e la morte, e soprattutto fuori casa, ovvero la situazione paragonabile a Sassuolo-Inter”.

