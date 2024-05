Un focus sui conti dell’Inter, in risposta alle tante voci destabilizzanti alimentate da chi vede nei nerazzurri un ostacolo per vincere ancora.

Nell’ambito del calcio italiano, e in particolare quando si discute dei conti finanziari dell’Inter, emerge una tendenza diffusa a valutare la situazione economica del club con un’ottica desueta, basata su percezioni e dati che risalgono a tre anni fa. Questa visione non aggiornata genera un dibattito che spesso si discosta dalla realtà attuale del club meneghino, influenzando negativamente sia la percezione esterna che quella interna tra i tifosi.

Un risveglio finanziario

Dal punto di vista dei numeri, il percorso di risanamento è chiaro. Il debito lordo, che al 30 giugno 2021 ammontava a 827 milioni di euro, è salito lievemente l’anno successivo, per poi registrare una significativa diminuzione al 31 marzo 2024, situandosi tra i 650 e i 680 milioni di euro. Questo recupero, di circa 200 milioni in meno di due anni, rappresenta non solo un miglioramento assoluto delle condizioni finanziarie del club ma anche un segnale inequivocabile di una gestione capace di ottimizzare le risorse a disposizione, riducendo le perdite e riuscendo addirittura a generare un avanzo di cassa.

La risposta a chi sparla sull’Inter

Tuttavia, nonostante i progressi oggettivi, la narrazione che circonda il club sembra attardarsi ancora agli eventi del 2020/2021, con un’evidente dissonanza tra la situazione finanziaria reale e quella percepita da avversari e tifosi. Questo divario nella percezione ostacola la comprensione delle reali capacità del club di navigare nelle sfide del calcio moderno, nonché della sua solidità finanziaria, oggi riconosciuta anche da importanti istituzioni finanziarie.

In conclusione, l’Inter dimostra che, con una gestione attenta e innovativa, è possibile superare anche le sfide finanziarie più ardue, preservando al contempo gli obiettivi sportivi. La strada intrapresa dal club meneghino appare dunque come un modello di come resilienza e visione possano tradursi in successo, sia in campo finanziario che sportivo, sfidando le narrazioni obsolete e guardando con ottimismo verso il futuro.

