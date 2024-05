L’ex centrocampista Stephane Dalmat sottolinea la grande importanza che ha avuto Simone Inzaghi nella conquista dello Scudetto.

Stephane Dalmat ha parlato a Calciomercato.it della trionfale stagione dell’Inter. “Sono sempre molto legato all’Inter, a inizio stagione dicevo che aveva la rosa più forte ed ero perciò fiducioso che vincesse questo scudetto. È stato un cammino straordinario, hanno vinto tutti gli scontri decisivi contro le rivali per il titolo come Juventus, Milan e Napoli. A dir la verità, non pensavo ci fosse un distacco così marcato con le altre squadre. L’Inter ha meritato al 100% questo scudetto, non c’è stata proprio storia”.

Simone Inzaghi

I meriti di Inzaghi

“Ha fatto un lavoro eccellente. Dobbiamo ricordare che per lui non è stato sempre facile, l’anno scorso ha vissuto un periodo complicato dove veniva criticato e in tanti volevano la sua testa perché i risultati non arrivavano e l’Inter non giocava così bene come adesso. La società però è stata intelligente e ha sostenuto Inzaghi, dandogli sempre fiducia. Ha fatto un gran lavoro e ha dato fiducia ai calciatori, ha messo in pratica la sua filosofia di gioco e come abbiamo constatato è un bellissimo calcio da vedere. Inzaghi ha un pregio, ha messo tutti al centro del progetto: titolari e riserve. Questo è un aspetto molto complicato per un allenatore, ma lui ha creato un gruppo molto unito e tutti sono contenti di far parte di questa squadra. C’è tanto di Inzaghi, c’è il suo marchio in questo scudetto”.

Il suggerimento

“Serve un centrocampista forte. Tipo Rabiot? Sì, tipo uno come Rabiot. Stiamo parlando di un grande giocatore e lo sta dimostrando sia alla Juve che con la Francia. Sarebbe davvero un ottimo acquisto vista l’opportunità inoltre di prenderlo da svincolato, anche se è sempre difficile immaginare un giocatore che dalla Juventus passi all’Inter o il contrario: l’ultimo esempio è stato Cuadrado, la rivalità che sempre accesa tra i tifosi. Marotta e Ausilio non devono comunque farsi influenzare da queste dinamiche, anche perché Rabiot alzerebbe ancora di più il livello del centrocampo dell’Inter che è già tra i più forti al mondo. Mkhitaryan però non ha più vent’anni e non sappiamo se l’anno prossimo possa ancora ripetere certe prestazioni. Se ci fosse quindi la possibilità di prendere un giocatore del calibro di Rabiot, io lo porterei immediatamente all’Inter perché sarebbe un’ottima soluzione”.

