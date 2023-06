La notizia ha fatto percepire quanto sia importante arrivare a una finale di Champions League in termini di prestigio, immagine e soldi

La notizia ha fatto percepire quanto sia importante arrivare a una finale di Champions League in termini di prestigio, immagine e soldi: l’Inter si presenterà a Istanbul con uno sponsor sulla maglietta, che andrà a occupare il vuoto lasciato dall’interruzione traumatica con Digitalbits. Già stasera con il Torino si vedrà la scritta Paramount+ sulle divise di Lautaro e compagni. E se mai a Istanbul i nerazzurri riuscissero a fare l’impresa, la mossa della casa cinematografica avrebbe un che di Hollywoodiano.

Con quali sponsor dall’Inter del Triplete in poi si è vinta la coppa dalle grandi orecchie?

2010 INTER – PIRELLI. Un rapporto storico, nato 15 anni prima, trova in questa stagione la sua massima espressione. Anche se il massimo della creatività l’ha espresso ai tempi di Ronaldo il Fenomeno, che sembrava realmente un giocatore con pneumatici per quanto andava forte.

2011, 2015 BARCELLONA – UNICEF e QATAR AIRWAYS. L’eccezionalità catalana: si vince anche perché si messaggiano buone cause. Quattro anni dopo Messi e compagni decidono che è meglio volare e di farlo con una compagnia straniera.

2012, 2021 CHELSEA – SAMSUNG e 3. Samsung è partner di Abramovich dal 2005. Una sintesi perfetta di cosa sia il calcio globale: club inglese, patron russo, sponsor sudcoreano. Nove anni dopo i Blues si ripetono. Cambia lo sponsor, ma sempre di telefonia si tratta. Del resto il genere va forte, come si vede anche per altri trionfatori.

2013, 2020 BAYERN – DEUTSCHE TELEKOM. Maglia Adidas e T molto evidente. Basta una lettera per essere campioni. La conferma arriva 7 anni dopo.

2014, 2016, 2017, 2018, 2022 REAL MADRID – EMIRATES. Il Real plana sull’agognata Decima. Lo fa con Emirates. E da lì in poi viaggia che è un piacere tutte le volte che alza il trofeo.

2019 LIVERPOOL – STANDARD CHARTERED. I Reds celebrano il successo più importante facendo pubblicità a una società finanziaria internazionale con sede a Londra. Di Londra è anche la squadra battuta in finale, il Tottenham.

