Didier Deschamps non ha convocato per la gara di Nations League Pavard. In rappresentanza dell’Inter ci sarà Thuram.

In vista dell’attesissimo incontro di Nations League contro l’Italia, Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha condiviso le sue riflessioni e scelte strategiche durante una conferenza stampa, dipingendo così il quadro della preparazione e delle aspettative della sua squadra per questa sfida calcistica di alto profilo. In un contesto sportivo dove ogni scelta è analizzata e ogni giocatore sotto i riflettori, le parole di Deschamps offrono uno sguardo interno sulla mentalità e sull’approccio adottati dalla selezione francese, in un periodo che promette di essere tanto entusiasmante quanto cruciale.

Il punto di vista di Deschamps

Deschamps ha espresso soddisfazione per l’imminente sfida contro l’Italia, benché avrebbe preferito che la partita si giocasse a Torino. Ha sottolineato come entrambe le squadre siano state eliminate prematuramente dall’ultimo campionato europeo, e come questo faccia parte del fascino e delle sfide del calcio. C’è una riconosciuta necessità di studiare l’avversario, in questo caso l’Italia, che secondo il ct francese sperimenta cambiamenti significativi nella sua formazione ma rimane un pilastro del calcio mondiale.

Benjamin Pavard

I riflettori su Thuram e Pavard

In merito alle scelte di convocazione, Deschamps ha toccato il caso di Marcus Thuram, elogiandone le prestazioni con l’Inter ma anche accennando a un europeo sotto le aspettative. La decisione di puntare ancora su Thuram risiede nella fiducia nelle sue capacità di crescita e nella necessità di superare nuove tappe. Per quanto riguarda Benjamin Pavard, il ct francese chiarisce che l’esclusione dal prossimo incontro non è da considerarsi definitiva. Pavard, che ha partecipato a una delle due partite di Serie A disputate finora, è vittima della fitta concorrenza all’Inter ma rimane nei radar di Deschamps per le future convocazioni, in considerazione anche del fitto calendario delle competizioni.

La strategia per il futuro

Si staglia all’orizzonte l’obiettivo primario della qualificazione al prossimo Mondiale per la Francia. Deschamps sottolinea come, data la cadenza ravvicinata degli impegni sia per i club che per la nazionale, occorrerà fare affidamento su un ampio ventaglio di giocatori. Le esclusioni odierne non precludono future convocazioni, segnando un approccio dinamico alla gestione del gruppo con l’occhio sempre fisso sugli obiettivi a lungo termine.

