Il giornalista Pedullà ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’attuale attaccante dell’Inter Thuram

Intervenuto su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato dell‘Inter, soprattutto nei confronti di Thuram.

LE PAROLE – «Per me Thuram è un grande acquisto, si è già integrato come se fosse al secondo anno di Inter. Aldilà del gol, gioca molto bene per la squadra. Arnautovic è una grande alternativa, ma il francese si è già caricato l’Inter sulle spalle».

L’articolo Inter, Pedullà: «Thuram è stato un grande acquisto» proviene da Inter News 24.

