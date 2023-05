Il centrocampista neroverde è stato menzionato anche dall’amministratore delegato nerazzurro qualche giorno fa.

L’Inter non ha mai smesso di seguire Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che l’anno scorso è sembrato molto vicino all’approdo in nerazzurro. Il neroverde in realtà è tifoso della Roma e andrebbe di corsa nella capitale ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, su di lui ci sono anche la Juventus ed il Brighton di De Zerbi, suo allenatore proprio al Sassuolo.

Roberto De Zerbi

La richiesta è molto alta, circa 40 milioni ma l’Inter qualora decidesse di affondare potrebbe inserire diverse contropartite interessanti quali Mulattieri oggi al Frosinone, Fabbian oggi alla Reggina e Oristanio che sta brillando in Olanda al Volendam. L’Inter in quella zona di campo perderà sicuramente Gagliardini a cui non verrà rinnovato il contratto.

