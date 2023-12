Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno recentemente rinnovato i loro contratti e si apprestano ora a negoziare con diversi elementi della rosa.

L’Inter vuole tenere il più a lungo i suoi gioielli: Steven Zhang già ha fatto il suo garantendosi la permanenza di Beppe Marotta fino al 2027 (i rinnovi di Ausilio e del suo vice Baccin saranno ratificati a breve), ora tocca ai dirigenti. La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione su ben 5 prolungamenti.

Le fasce

Denzel Dumfries e Federico Dimarco hanno i contratti in scadenza rispettivamente nel 2025 e nel 2026 ma entrambi sono destinati a rinnovare. L’italiano è quello dei due più vicino all’intesa fino al 2028 con l’ingaggio che passerà da 2 a 4 milioni a stagione; l’olandese dovrebbe rinnovare fino al 2027 con uno stipendio che passerà dai 2,5 attuali ai 4 milioni a stagione. Nel caso dell’ex PSV Eindhoven il rinnovo non vorrà dire incedibilità ma permetterà ai nerazzurri di alzare il prezzo in caso di grosse offerte. Ci sarebbe poi il caso di Matteo Darmian che per ragioni di età e di tipologia dell’attuale contratto è diverso: il jolly è legato fino al 2024 ma è assodato che la società eserciterà l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Le colonne

L’Inter si muove per tempo pure per Mkhitaryan, Barella e Lautaro Martinez; la situazione più urgente è senza dubbio la prima (scadenza giugno 2024) ma in questo caso siamo anche molto vicini alla fumata bianca. L’armeno rinnoverà fino al 2025 (con opzione di rinnovo fino al 2026) con lo stesso ingaggio di adesso, 3,8 milioni a stagione. Capitano e vice hanno contratto in scadenza nel 2026 ma urge muoversi per tempo: il Toro potrebbe prolungare di altri 2 anni con stipendio di almeno 7 milioni a stagione. Anche per il sardo si prevede scadenza 2028 con aumento di stipendio da 5 a 6 milioni a stagione.

L’articolo Inter: per i dirigenti ora priorità a ben 5 rinnovi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG