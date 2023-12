Braglia: «Se l’Inter è quella del secondo tempo di Lisbona, per il Napoli non c’è partita» Le parole dell’ex portiere

Intervistato da TMW Radio, l’ex portiere, Stefano Braglia, ha parlato dell‘Inter:

«Se l’Inter è quella del secondo tempo visto a Benfica, non c’è partita. Al di là del Napoli che si sta riprendendo, ma l’Inter dovrebbe passare. Sul portiere azzurro Meret dico che è ora di finirla di criticarlo, di mettere sempre in discussione ogni gol che prende. E’ logico che se metti in discussione sempre il portiere, quello può non essere sereno. Giocare così non è semplice per nessuno. L’errore c’è stato, ma in precedenza aveva fatto una prestazione eccezionale. Si punti su di lui o la società lo dica una volta per tutte che lo mette da parte»

L’articolo Braglia: «Se l’Inter è quella del secondo tempo di Lisbona, per il Napoli non c’è partita» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG